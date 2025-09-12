Microsoft anuncia inversión en capacidad informática para potenciar su propia IA

Microsoft, el gigante tecnológico, indicó que pretendía “orquestar” una gama de sistemas especializados que atiendan distintos casos de uso para generar un valor “inmenso”.

Madrid. Microsoft realizará “inversiones significativas” para ampliar su capacidad informática con el fin de entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial (IA), aunque no descarta recurrir a desarrollos de otras compañías “cuando sea necesario”.

A finales de agosto, la tecnológica presentó sus dos primeros modelos de IA: MAI-Voice-1, orientado a la generación de audio de alta fidelidad con uno o varios oradores, y MAI-1-preview, un modelo interno de expertos diseñado para “seguir instrucciones y proporcionar respuestas útiles a consultas cotidianas”.

En ese momento, Microsoft indicó que pretendía “orquestar” una gama de sistemas especializados que atiendan distintos casos de uso para generar un valor “inmenso”.

En esa línea, el director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, afirmó que la empresa invierte en la capacidad informática necesaria para desarrollar modelos fronterizos propios.

Durante una asamblea con trabajadores este jueves, Suleyman señaló que Microsoft debería “tener la capacidad de desarrollar internamente modelos fronterizos de clase mundial de todos los tamaños”, aunque matizó que debían ser pragmáticos y “usar otros modelos cuando sea necesario”, según consignó The Verge.

Como parte de esa estrategia, la corporación fortalecerá su clúster para incrementar la capacidad de cómputo. MAI-1-preview fue preentrenado y postentrenado con cerca de 15.000 GPU Nvidia H100, “un clúster diminuto en el panorama general”, según el directivo, mientras que compañías como Meta, Google y xAI operan con infraestructuras entre seis y diez veces más grandes.

Recientemente trascendió que Microsoft planea utilizar modelos de Anthropic para potenciar algunas funciones de Copilot en las herramientas de Office 365, actualmente respaldadas por sistemas de OpenAI.

A este escenario se suma la renegociación del acuerdo con OpenAI, vigente desde 2019, que habilitó nuevas capacidades de computación en Azure para entrenar modelos de gran tamaño (LLM) y acelerar el desarrollo de la IA, lo que permitió la aparición de ChatGPT.

LEA MÁS: Microsoft dejará de dar soporte a Office 2016, 2019 y servidores en 2025: ¿Qué implica para los usuarios?