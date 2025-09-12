Economía

Microsoft anuncia inversión en capacidad informática para potenciar su propia IA

Microsoft invertirá en su propia infraestructura para desarrollar modelos de IA de “clase mundial”, mientras mantiene alianzas con otras compañías tecnológicas

Por Europa Press
Edificio de oficinas de Microsoft con logo en la fachada, relacionado con la noticia sobre la suspensión de la producción del Surface Studio 2+.
Microsoft, el gigante tecnológico, indicó que pretendía “orquestar” una gama de sistemas especializados que atiendan distintos casos de uso para generar un valor “inmenso”. (Rafael Pacheco Granados, Rafael Pacheco)







MicrosoftInteligencia artificialInversión
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

