Microsoft anuncia el fin de las contraseñas: ¿Qué sigue para la seguridad de los usuarios?

Desde mayo, las cuentas de nuevos usuarios funcionan por defecto con sistemas de conexión más sofisticados que las contraseñas tradicionales

Por AFP
José Javier Pastor Valero, conocido como 'Hackavis', revela cómo la letra 'ñ' puede incrementar la seguridad de las contraseñas.
El gigante estadounidense quiere soluciones “más seguras” y lleva años preparándose.







