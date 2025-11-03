Economía

Microsoft invertirá $15.200 millones en inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos

El gigante tecnológico estadounidense ha invertido $7.300 millones en el país desde el 2023

Por AFP
14/08/2024 La Sabana. Microsoft en Torre Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados
(Rafael Pacheco Granados)







MicrosoftEmiratos Árabes UnidosInteligencia Artificial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

