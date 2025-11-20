Economía

Nvidia asegura que hay una sólida demanda de chips para IA

Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los $5 billones de capitalización bursátil

Por AFP
El beneficio neto de la empresa Nvidia al tercer trimestre se ubicó 65% por encima del mismo período del 2024. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







