Nvidia asegura que hay una sólida demanda de chips para IA

El beneficio neto de la empresa Nvidia al tercer trimestre se ubicó 65% por encima del mismo período del 2024.

San Francisco, Estados Unidos. Las acciones de Nvidia subieron el miércoles en las operaciones fuera de hora en Wall Street, después de resultados que superaron las expectativas gracias a la intensa demanda de sus chips para inteligencia artificial (IA).

Los sólidos resultados llegan en medio de un creciente debate entre los analistas de Wall Street sobre una eventual burbuja del sector de IA. Nvidia informó ganancias de $31.900 millones para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de $57.000 millones en ese periodo, lo que hizo que las acciones subieran más del 3%.

El beneficio neto se ubicó 65% por encima del mismo período del 2024. “Las ventas de Blackwell están por los cielos, y las GPUs (para informática) en la nube están agotadas”, dijo el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado, refiriéndose al más reciente modelo de su hardware de última generación.

“El ecosistema de la IA está escalando rápido, con (...) más startups de IA, en más industrias y en más países”, agregó. La mayor parte de la facturación durante el último trimestre provino del sector de Nvidia encargado de las tarjetas gráficas (GPUs) para centros de datos.

Este negocio generó $51.200 millones en ingresos, un aumento del 25% respecto al trimestre anterior. A finales de octubre, el gigante estadounidense de microprocesadores se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los $5 billones de capitalización bursátil.