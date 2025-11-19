Economía

Nvidia bate previsiones al ganar 65% más y lograr ingresos récord en su tercer trimestre fiscal

Beneficio neto de Nvidia acumulado en nueve meses se ubicó en más de $77.000 millones. Ventas de microprocesador ‘Blackwell’ mantienen alta demanda.

Por Europa Press
Nvidia prevé que los ingresos del próximo trimestre ascenderán a un nuevo récord de unos $65.000 millones. (David Paul Morris/Bloomberg)







NvidiaUtilidades Nvidia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

