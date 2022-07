Tomás Soley sobre créditos del INS: ‘Supervisión no es directa pues no es actividad aseguradora’

Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), corroboró la gestión realizada ante Casa Presidencial, desde el 2018, a raíz del negocio de préstamos corporativos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Un oficio del cual tiene copia La Nación muestra que la aseguradora pública carga con $14,1 millones (¢9.615 millones, al tipo de cambio actual) en créditos malos otorgados a empresas, en los últimos cuatro años.

Soley explicó que la actividad crediticia del INS es legal, pero las competencias de fiscalización de Sugese no son directas sobre ese negocio porque no es una actividad aseguradora. A continuación un extracto de la entrevista con el funcionario.

Tomás Soley, jerarca de la Sugese. (Diana Mendez.)

—¿Por qué decidieron informar del negocio crediticio del INS a Casa Presidencial?

— En general la Superintendencia evalúa los riesgos de todas las entidades aseguradoras y aborda, proactivamente, las preocupaciones surgidas. Cuando las preocupaciones alcanzan cierto grado se discuten con la Junta Directiva y cuando son aún mayores se informan a los socios de las entidades que nombran a los miembros del órgano director.

“En este caso la instancia equivalente, para el caso del INS, es el Consejo de Gobierno dirigido por el señor presidente (Carlos Alvarado en ese momento), razón por la cual se le puso en conocimiento de ciertas inquietudes de relevancia, sobre las cuales no puedo entrar en detalle por el deber de confidencialidad de la Ley Reguladora del Mercado de Valores”.

— En el oficio se detallan créditos malos. ¿Han detectado más operaciones de clientes corporativos con problemas?

— El otorgamiento de créditos es una facultad legal particular que se le concede al INS y que en el resto de aseguradoras se encuentra prohibida.

“En ese sentido, las competencias de supervisión no son directas pues no se trata de actividad aseguradora. Sugese aborda la actividad crediticia desde el punto de vista de gestión de los activos del INS y cómo ello podría o no afectar los indicadores de suficiencia de capital del Instituto; pero no necesariamente Sugese entra a conocer el detalle de cada operación, salvo que exista un interés particular.

“Sobre el caso específico por el deber de confidencialidad indicado no puedo indicarle si conocemos las operaciones sobre las cuales pregunta”.

— ¿Qué requerimientos se le han ordenado al INS para resguardar los fondos públicos que presta?

— En cuanto a los requerimientos específicos, nuevamente, por el deber de confidencialidad legal que debo observar, no puedo referirme.

Sugese se enfoca principalmente, desde el punto de vista financiero, en el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control interno de riesgos, el gobierno corporativo y la suficiencia de capital. Así, al realizar requerimientos de la naturaleza consultada, nuestra inquietud es que los riesgos relacionados con las inversiones de activos de las entidades se gestionen y controlen adecuadamente de manera que se evite una pérdida de valor de los mismos que pueda afectar la suficiencia de capital de la entidad.

“Es la Junta Directiva de la entidad la que define su apetito de riesgo en relación con sus actividades, sin que Sugese llegue al punto de coadministrar, sino que supervisa que los aspectos señalados operen adecuadamente y cuando ello no ocurre activa medidas preventivas, correctivas y eventualmente sancionatorias”.