"No esperamos que todos vengan y se unan a nuestra compañía y trabajen aquí para siempre, nos encantaría eso, correcto, pero no es práctico, necesitamos personas que puedan venir y unirse a nuestra compañía , y comunicarse con nosotros el tiempo suficiente para que obtengamos el retorno de la inversión que hicimos, pero nos encantaría ver que obtengan un retorno de la inversión que han realizado y que hemos hecho, y eso significa que tienen que ir y tomar un ascenso, ir a trabajar a otro lugar; nos sentiremos felices mientras digan: "Estoy muy agradecido con Sykes, porque no tendría el trabajo que tengo hoy, si no me hubiera unido a Sykes primero".