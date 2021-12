Plataforma Coinpay asegura tener 30.000 usuarios de criptoactivos, el 54% son costarricenses

La plataforma costarricense Coinpay.cr, la cual ofrece opciones para hacer diferentes transacciones con criptoactivos, más comúnmente conocidas como criptomonedas, asegura que ya ha logrado reunir a 30.000 clientes, de los cuales poco más de la mitad (54%) son costarricenses.

Entre los clientes hay personas con edades que van de los 18 y a más de 65 años, pero predominan los que tienen entre 25 y 54 años. Ellos representan el 66% del total.

Jorge Pasapera, informático y socio fundador de la empresa, explicó que esta iniciativa nació en el 2016, porque él mismo tenía criptoactivos, pero no tenía cómo usarlos. En el mundo ya se estaban desarrollando iniciativas como éstas y decidieron emprender en una.

Esta empresa ofrece a las personas nacionales y extranjeras billeteras electrónicas y la posibilidad de comprar o vender criptoactivos. También permite transacciones con otras billeteras.

Además ofrece una tarjeta de débito Mastercard la cual tiene como base los criptoactivos. Cuando se realiza la compra, esos criptoactivos se venden en la plataforma y se transforman en dólares o colones y eso es lo que recibe el proveedor del servicio.

“Las personas abren su cuenta, ya tienen acceso a una billetera y pueden depositar ahí una moneda (criptoactivo)”, detalló Pasapera.

“Al depositar la moneda pueden cambiarla por un servicio, venderla, ofrecerla a otros usuarios a un precio acordado, o pueden simplemente venderla contra la plataforma de manera que van a tener balance en dólares para poder cargar la tarjeta. También pueden pagar servicios públicos, pueden comprar Uber Eats, giftcards”, explicó el fundador.

“Digamos que usted depositó $200 en criptomonedas, lo intercambia por uno de éstos servicios. Nosotros le hacemos el cambio de la moneda y ya tuvo el servicio cancelado”, agregó.

Otro servicio que ofrecen es el de botón de pago, el cual permite recibir un pago en dólares, colones o criptoactivos.

“Imaginémonos que usted tiene una página en Instagram y está vendiendo perfumes, entonces puede utilizar el link nuestro de botón y definir que usted vende los perfumes en colones, o en dólares o en bitcóin. Sea cual sea la moneda en la cual usted fije que va a recibir los pagos, nosotros hacemos el intercambio para que usted reciba en lo que dijo”, detalló Pasapera.

“Tenemos otro botón, que es para compra de monedas con tarjeta Visa o Mastercard, entonces ahí hay una lista de más de 70 monedas que puede comprar una persona y recibirlas en cualquier billetera, no solamente en la nuestra”, añadió.

La empresa también desarrolló su propia criptomoneda llamada save capital coin (scc), la cual ofrecen, como recompensa, si el cliente refiere a un usuario.

En el documento Criptoactivos: análisis e implicaciones desde la perspectiva del Banco Central de Costa Rica esta entidad define las criptomonedas como un sistema de contabilidad electrónico que mantiene el registro de las transacciones entre las personas y, por ende, de la capacidad de compra disponible.

Este sistema contable es descentralizado y utiliza la tecnología de “cadenas de bloques” (blockchain) para el registro y autenticación de cada transacción.

En Costa Rica, según indica el Banco Central en este documento, la circulación e intercambio de criptoactivos (en tanto se utilicen para fines lícitos) son actividades permitidas, pues no han sido expresamente prohibidas por la ley.

“Así, aunque su uso es permitido en Costa Rica, quien desee adquirir esos activos lo hace bajo su propio riesgo. Por ello, es importante que quienes deciden adquirir ese tipo de activos digitales se informen bien sobre sus características y los riesgos que comportan. El consumidor que voluntariamente decida invertir su dinero en ellos puede hacerlo, pero debe tener claro que no cuenta con instancias jurídicas para buscar resarcimiento ante una eventual pérdida de capital originada en la alta volatilidad de estos activos” advirtió el Banco Central.

El uso de criptoactivos como les llama el Banco Central de Costa Rica, o criptomonedas como son más conocidas, es permitido en Costa Rica, pero quien desee adquirirlos lo hace bajo su propio riesgo. (Shutterstock)

Sobre el riesgo, Sergio Chaverri, director comercial de Coinpay.cr, comentó que es el mismo que se aplica para otros activos.

“En las criptomendas aplica lo mismo que para invertir en bolsa, para comprar oro, arte, hasta para comprar ganado. Si uno no sabe, no se informa y no va con personas correctas, le puede ir muy mal. Es parte de la educación financiera que en Costa Rica se debe tener y no es algo exclusivo de las criptomonedas”, comentó Chaverri.

La Dirección General de Tributación, por su parte, trabaja en una propuesta para gravarlos. Inicialmente propuso a la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) gravar con el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) la compra de criptoactivos, y con el 15% a las ganancias del capital, las cuales se obtienen al comprarlos en un precio y venderlos en otro. Actualmente se está a la espera de una consulta pública del planteamiento.

Sobre el tema tributario, Pasapera y Chaverri, expresaron que están de acuerdo con la regulación, pero consideran que debe ser por medio de un proyecto de ley y no por medio de una resolución.

“Si se debe regular, pero se debe hacer a nivel de ley, porque esto es algo muy profundo que puede posicionar a Costa Rica y atraerle muchísima inversión si se hace de una buena forma, pero estamos en contra de que se haga por esa vía (la resolución)”, dijo Chaverri.