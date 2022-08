Pat Gelsinger, CEO de Intel: Hay grandes oportunidades para Costa Rica en la cadena de suministro de chips

Impacto de Ley Chips y Ciencia en Costa Rica Pat Gelsinger, CEO Intel, explica las implicaciones para la operación de Intel en Costa Rica de la nueva Ley Chips y Ciencia que firmó Joe Biden

Heredia (Costa Rica). Patrick (Pat) Gelsinger, CEO de Intel, tenía previsto participar, la mañana de este martes 9 de agosto, en la inauguración de la planta de Ensamble y Prueba de Intel en Costa Rica; sin embargo, no pudo llegar a tiempo porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo invitó a participar en la firma de la nueva Ley Chips y Ciencia.

Ambos eventos, que sucedieron el mismo día pero en diferentes países, tienen gran relación entre sí, pues según el CEO (director general) de Intel, esta ley tendrá un impacto positivo en Costa Rica, pues se le presenta la gran oportunidad de aprovechar el balance en las cadenas de producción de componentes electrónicos que se promueve.

La nueva ley impulsa el desarrollo y la producción de semiconductores, así como la investigación y el desarrollo en ciencia y la tecnología en Estados Unidos. Con esta iniciativa el país norteamericano entra en una carrera tecnológica con China; “la competencia económica del siglo XXI”, como la calificó Biden.

Por eso, Gelsinger traía un mensaje para el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con quien se reunió este miércoles 10 de agosto: “Ahora es su momento, porque pienso que el mundo, con la aprobación de ley de chips, despertó a esta idea de balance global (...) y creo que hay grandes oportunidades para Costa Rica como país, de levantar su mano y decir podemos ser parte de esta cadena de suministro globalmente balanceada”.

Sobre las oportunidades que se avecinan para Costa Rica, los planes de Intel en nuestro país y los retos de esta empresa conversó Gelsinger con La Nación, este 9 de agosto, en el Hotel Marriott, en Belén de Heredia. En seguida, un extracto de la conversación.

Entrevista con el CEO de Intel, Pat Gelsinger, en Belén de Heredia. El ejecutivo considera que la Ley Chips y Ciencia, firmada por Joe Biden este 9 de agosto, creará un balance global en el suministro de chips del cual se puede beneficiar Costa Rica. (Jose Cordero)

−El presidente Joe Biden firmó hoy (9 de agosto) una ley para impulsar el desarrollo de semiconductores en Estados Unidos. ¿Cuáles son las repercusiones para la operación de Intel en Costa Rica de la aplicación de esa ley?

–Primero, quisiera enfatizar el significado del anuncio y la firma que se hizo hoy. Esta es la política industrial más significativa (...) desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Los Estados Unidos no ha hecho política industrial en escala significativa y esto es algo muy importante, la ley de chips, el crédito al impuesto de inversión, la financiación de la NSF (Fundación Nacional de Ciencias), los 5G, todo lo relacionado con esto, es una legislación muy significativa para la industria de semiconductores y la investigación a largo plazo, en general. Por todo eso, hoy es un gran día y fue un gran honor estar muy involucrado en ayudar a darle forma a esta ley.

”Habiendo dicho esto, la idea global de tener una cadena de suministro globalmente resiliente, es que las cadenas de suministros son muy angostas, y con lo que vimos con la covid, muy frágiles, y lo que necesitamos es tener una cadena más balanceada en Asia y también en las Américas y en Europa.

”Entonces, a medida que tenemos una cadena de suministros más balanceada en el mundo, creo que hay una gran oportunidad para las Américas para reconstruir manufactura. Obviamente, la ley de chips es muy específica de los Estados Unidos, pero muchas cadenas de suministros a medida que van a los Estados Unidos creo que dan oportunidad a las Américas y pienso que los dos países que estarán más beneficiados son México y Costa Rica.

”Y pienso que, por todas las razones históricas, que Costa Rica está tan alineada favorablemente con las políticas de Estados Unidos, eso son muy buenas noticias para Costa Rica y que veremos más cadenas de suministro venir a las Américas, Norte y Suramérica, y pienso que será de beneficio para la tecnología y la cadena de suministro en Costa Rica”.

–Actualmente, hay una escasez de chips en el mundo, ¿cómo ha impactado esto la operación de Intel?

–Ha sido muy retador y por años no nos hemos puesto al día con la demanda y la escasez. En muchas formas esto ha creado distorsiones en el mercado, donde los inventarios se acumulan porque les hace falta una pieza, un carro no puede enviarse porque le falta un chip de un dólar, entonces la cadena de suministros se afecta mucho, y para las computadoras personales no podemos enviarlas porque nos hace falta uno de los dispositivos de energía, entonces crea muchos problemas en la cadena de suministro y es parte de la discusión de la ley de chips para comenzar, esta disrupción de la cadena de suministro.

”Lo crítico de los semiconductores nunca se ha visto más que cuando pasamos por covid. ¿Qué aspectos de su vida no han sido más digitales? Estamos en Zoom, cómo nos comunicamos, los niños aprenden, la salud también es más digital, entonces todo esto enfatiza la importancia de los semiconductores y creemos que tenemos al menos otro año más de escasez de cadena de suministro, y entonces la economía se está suavizando y nos va a ayudar ponernos al día, hay muchas áreas en las que todavía tenemos una escasez significativa”.

–¿Usted considera que la desaceleración que está afrontando la economía mundial o una posible recesión en Estados Unidos puedan afectar la demanda por chips?

–Sí, claro. La economía estará impactada y, por ejemplo, vimos que la demanda de PC (computadoras personales) por parte del consumidor ha bajado.

”Pero también he dicho que la parte económica más lenta nos ayudará a ponernos al día más rápido, para tener ese balance en la cadena de suministro, y una compañía como Intel, donde transformamos a la compañía, la reconstruimos para un periodo de más retos, pienso que nos permite generar esa transformación más rápidamente también. Entonces, no lo veo como algo malo, la industria de semiconductores ha tenido ciclos por muchos años, entonces es algo que es muy típico, no solo el ciclo económico, sino de la industria de semiconductores, más específicamente”.

–En estos ciclos, por otro lado, ¿considera que un posible conflicto entre Estados Unidos, China y Taiwán afectaría la oferta de chips?

–Sí, claro. Hay porciones significativas de la cadena de suministro que pasan por Taiwán y China, entonces la disrupción ahí es ciertamente posible y esto es parte de la motivación de ley de chips, crear una cadena de suministro más resiliente y balanceada.

”Como vimos durante el cierre de covid de China, donde teníamos mucha dependencia del puerto de Shanghái, eso afectó la cadena de suministro. Deberíamos tener menos dependencia de un solo puerto, no que no vamos a usar Shanghái, pero deberíamos usar otros en donde tengamos más balance y resilencia.

”Claramente, con la posición tan pesada que juega Taiwán en semiconductores, necesitamos más balance en el planeta; los semiconductores son muy importantes, yo diría que una cadena global de suministro más balanceada y resiliente es buena política económica, es buena seguridad nacional, no significa menos dependencia, significativa más interdependencia donde nosotros podemos suministrar, Estados Unidos, Costa Rica, una porción y todavía tenemos grandes suministros interconectados porque siempre hay disrupciones, tal vez son las tormentas de hielo en Texas, tal vez inundaciones en Tailandia, tal vez es Ucrania-Rusia, siempre hay alguna disrupción, necesitamos una cadena de suministro globalmente resiliente”.

–En este balance mundial, ¿cuáles son los planes para Intel Costa Rica?

–Veo al presidente (Rodrigo Cháves) mañana por la mañana (miércoles 10 de agosto) y parte de mi mensaje será: “Ahora es su momento”, porque pienso que el mundo, y con la aprobación de la ley de chips pienso que el mundo se despertó a esta idea de balance global. Los europeos pasaron su ley de chips, ahora Estados Unidos lo hizo y con los cierres en Shanghái las personas se dan cuenta de esta dependencia global en lugares muy frágiles, específicos en el mundo, necesitamos tener a México, Costa Rica, subir el nivel.

”Creo que hay grandes oportunidades para Costa Rica como país, de levantar su mano y decir podemos ser parte de esta cadena de suministro globalmente balanceada para Intel, claramente, por eso estamos felices de estar acá”.

–¿Qué cree usted que debemos mejorar en Costa Rica para aprovechar esa oportunidad?

–Costa Rica tiene que buscar agresivamente esto porque muchas compañías van a estar tomando estas decisiones de por qué venir acá versus un estado en Estados Unidos, o un estado particular en México.

”Costa Rica debe ser agresiva, debe tener un buen desarrollo de talento y las universidades, y necesitan buenos incentivos, la capacidad de moverse adelante agresivamente con buenas políticas, buenos incentivos para darle la bienvenida a estas inversiones, entonces no pienso que la fórmula sea muy complicada, pero debe buscarse agresivamente”.

–¿Qué oportunidades está viendo Intel en las tecnologías disruptivas, nanotecnología, inteligencia artificial y todas estas que usted conoce bien?

–Todas. Obviamente somos una compañía de tecnología grande, tenemos programas en diferentes áreas: nanomolecular, construcción de la litografía (técnica para construir chips electrónicos) más avanzada, tenemos un programa de investigación cuántica. Como líderes mundiales en computación neuromórfica, tenemos un gran conjunto de inteligencia artificial, acabamos de sacar un nuevo chip de inteligencia artificial, hace como un mes, que es por mucho la tecnología de inteligencia artificial que se desempeña mejor, dos veces mejor que la número dos, que es Nvidia, entonces Nvidia ha sido líder en esta área por bastantes años y ahora Intel está en la parte superior del punto de referencia, visión y aprendizaje de máquinas. Tenemos tecnologías como Mobileye (mobileye.com), que es tecnología de vehículos autónomos en la industria y estas son algunas de las áreas, pero hay numerosas.

”Somos una compañía de tecnología innovadora, como me gusta decir: nosotros somos un montón de geeks que nos encanta la tecnología y nos encanta producir tecnología a escala”.

–¿Cree usted que Costa Rica tiene oportunidad dentro de estos planes?

–Sí claro, absolutamente. Hemos agregado como 1.700 puestos de trabajo en el último par de años y continuamos teniendo contrataciones y, como digo, yo era fan de Costa Rica hace 15 años cuando empecé la producción de servidores y todavía lo soy. Así que pienso que hay grandes oportunidades para nosotros acá en Costa Rica.

”No tenemos muchos otros planes que anunciar hoy, en este viaje en particular, pero como usted ve estamos haciendo inversiones y expansiones alrededor del mundo y tengo una gran afinidad con Costa Rica”.

–Actualmente, los países están sufriendo de alta inflación. ¿Cómo está afrontando Intel esta alta inflación? Si han tenido incrementos de costos, ¿cómo han manejado los precios al consumidor?

–Ciertamente, hemos visto inflación que afecta nuestra cadena de suministro, algunos son equipo, costos de energía, usamos mucha energía en nuestras fábricas, costos de materiales, de envíos, y hemos visto todo esto en nuestro negocio.

”Claramente hemos trabajado muy duro para minimizar las implicaciones y encontrar otras formas de absorber el costo con mayores eficiencias, pero también hemos estado forzados a aumentar precios también en algún nivel”.