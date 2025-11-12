Negocios

KFC inaugura su restaurante número 66 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

La cadena de pollo frito amplía su presencia en el país con un local que combina tecnología y responsabilidad ambiental

Por Jailine González Gómez
KFC inaugura su local 66 en Costa Rica este 15 de noviembre en Desamparados, con enfoque en sostenibilidad y empleo.
KFC inaugura su local 66 en Costa Rica este 15 de noviembre en Desamparados, con enfoque en sostenibilidad y empleo. (KFC/Cortesía)







notas iaJGGKFCKFC Costa RicaDesamparados
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

