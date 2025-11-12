KFC inaugura su restaurante número 66 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

KFC inaugura su local 66 en Costa Rica este 15 de noviembre en Desamparados, con enfoque en sostenibilidad y empleo.

La cadena KFC inaugurará este sábado 15 de noviembre su nuevo restaurante en Costa Rica, el cual se ubica en Desamparados, contiguo a la Clínica Marcial Fallas.

La apertura representa una inversión de $1,3 millones y la generación de 25 empleos directos, además de oportunidades laborales indirectas a través de sus proveedores y servicios asociados.

El nuevo punto de atención cuenta con un formato moderno que incluye salón, autoservicio, kioscos digitales y servicio para llevar. Además, ofrece atención mediante la app oficial de la marca y plataformas de entrega a domicilio.

Este local incorpora medidas de sostenibilidad, como iluminación LED, freidoras de bajo consumo, grifos e inodoros eficientes y empaques compostables.

La inauguración oficial será el sábado 15 de noviembre a partir de las 11:00 a. m., con actividades familiares, música y sorpresas para la comunidad.

Además, como parte de su compromiso social, la cadena donará 35 combos mensuales durante tres meses a la Asociación Cristiana Benéfica Caleb, una organización local que brinda atención a personas en situación de vulnerabilidad.

KFC llegó a Costa Rica en 1969 y abrió su primer restaurante en 1970. Hoy cuenta con 66 locales en todo el país.

