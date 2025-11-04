Domino’s Pizza inaugura su restaurante número 13 en Costa Rica: vea dónde está ubicado

Domino’s Pizza abrió su restaurante número 13 en Costa Rica, ubicado en el centro comercial Río Oro, en Santa Ana.
La empresa anunció que, con esta apertura, creó 20 nuevos puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por vecinos de la zona. Las personas interesadas en unirse a la compañía pueden enviar su currículo al correo electrónico reclutamiento@aegroupcr.com.
La nueva sucursal ofrece terraza con capacidad para 16 personas y amplio espacio de parqueo. En este punto los clientes pueden disfrutar del menú tradicional de la marca, que incluye pizzas recién hechas, Chicken Wings, Calzones, Cheesy Fingers, Parmensan Bites y postres.
Domino’s Pizza informó que mantiene su objetivo de acercarse a más comunidades y que continuará su expansión en el país. Las otras doce sucursales están ubicadas en:
- Desamparados
- Guadalupe
- Centro Comercial Oxígeno, Heredia
- Sabana Sur
- Praktico Power Center Alajuela
- Plaza Real Alajuela
- Paseo de las Flores, Heredia
- Plaza El Ingenio, Grecia
- Multi Park Guachipelín, Escazú
- Cartago
- City Mall Alajuela
- Parque Industrial Ruta Uno, Coyol de Alajuela
