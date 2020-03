“Al no tener ventas, las declaraciones del IVA y las de renta serán muy bajas o nulas. Nosotros realmente vamos a necesitar que nos den apoyo a nivel bancario, vamos a necesitar, no necesariamente moratorias, vamos a necesitar subvenciones. A nivel de electricidad y agua vamos a requerir que no se nos cobren esos servicios”, indicó Pacheco.