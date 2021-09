Escasez de alcohol amenaza con paralizar industrias, denuncian cámaras empresariales

Fanal Fanal dijo, el 9 de setiembre, que en 15 días esperaría resolver el suministro de alcohol con la aprobación de un presupuesto extraordinario. La Contraloría General de la República explicó que hace menos de una semana se recibió la petición y tiene plazo hasta el 1.° de octubre para resolver. (Jeffrey Zamora R)

La escasez de alcohol podría paralizar la producción en industrias de medicamentos y de productos de higiene y limpieza, así como en algunas del ramo alimentario, en plena emergencia, denunciaron los empresarios.

La denuncia se hizo pública luego de recibir, la semana pasada, la noticia del desabastecimiento por parte de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), entidad que controla el monopolio de la distribución de alcohol en Costa Rica, por lo cual no hay otras fuentes de abastecimiento, enfatizaron en el sector privado.

Las cámaras de Industrias de Costa Rica (CICR) y Costarricense de la Industrias Alimentaria (Cacia) advirtieron, por separado, de que el 22 de setiembre pasado la Fanal les anunció, mediante comunicado en su plataforma de ventas, acerca de la escasez de ese insumo.

La Fábrica resaltó, en el comunicado, que las compras de materia primas (alcohol crudo) para fabricar el alcohol destilado dependen de un presupuesto extraordinario presentado ante la Contraloría General de la República, afirmaron los empresarios, este lunes 27 de setiembre.

La Contraloría explicó, por su parte, que ese trámite no se recibió sino hasta la semana pasada, que el plazo de 15 días de ley para resolver se vence el 1.º de octubre y que, además, la documentación iba con faltantes, por lo cual solicitaron al productor estatal que remita lo que se requiere.

Mauricio Maurizio Musmanni, presidente de Cacia, señaló que el alcohol tiene múltiples usos en la industria de alimentos y bebidas, muchos de ellos insustituibles. Mientras, la CICR adujo que la situación afectará la producción de medicamentos y productos de higiene y limpieza, a fin de atender las necesidades inmediatas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la población en general.

La situación se une con la denuncia de distribuidores de licores, en especial del guaro de la marca Cacique, que señalaron públicamente una reducción en los suministros de Fanal, desde el 9 de setiembre pasado.

Baja en producción

A inicios de setiembre, el administrador de Fanal, David Ruiz, explicó que esa empresa, adscrita al Consejo Nacional de Producción (CNP), bajó fuertemente las compras de materia prima (alcohol crudo) a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) para no salirse de la regla fiscal o límite presupuestario impuesto a las entidades estatales.

En vista de la emergencia, dijo Ruiz, se le daría prioridad al suministro de alcohol a la CCSS y lo que se lograra con el sobrante de materia prima se repartiría entre el resto del mercado.

Fanal estimó, ese 9 de setiembre, que en dos semanas obtendrían la aprobación del presupuesto extraordinario, por ¢4.000 millones adicionales, destinados a la compra de materia prima, es decir, alcohol crudo destinado a refinar para hacer sus productos.

Ese aumento extraordinario de recursos está incluido en una ampliación del presupuesto del CNP, autorizado junto con otras al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Ministerio de Educación (MEP), en el contexto de la situación del país. Se autorizaron por medio de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la CICR, coincidió con Musmanni en una dura crítica, nuevamente, al monopolio del alcohol en Costa Rica.

“No es de recibo que, a setiembre de este año, las autoridades de Fanal y del CNP pretendan culpar a la regla fiscal por la falta de previsión y una adecuada planificación de las compras de alcohol, máxime si desde los primeros meses del año era claro que las necesidades, tanto para la CCSS como para las industrias, serían mucho mayores a las presupuestadas inicialmente”, enfatizó Montenegro.

“La empresa nacional ya no puede estar en manos de monopolios que de la noche a la mañana simplemente avisan que ya no hay producto para comercializar. En un momento donde se debe hablar de reactivación económica y reconstrucción del empleo nacional, la industria requiere de sistemas de abastecimiento en competencia, no estatales y abiertos a los mercados internacionales”, comentó por su lado Mumanni.

La Contraloría advirtió, por su lado, que si al 1.° de octubre el CNP no ha presentado la documentación faltante, la solicitud se devuelve y deberá correr otro plazo de 15 días hábiles luego del nuevo envío del presupuesto.