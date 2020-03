“Uno está clasificado como una empresa de impacto social. No vivimos de caridades ni somos una ONG, sino que lucramos, pero no con las poblaciones de riesgo social, sino con las empresas con responsabilidad social. Es importante ser consciente de eso porque al no crear un balance económico que le permita a la empresa seguir operando, uno podría afectar a la población con la que está trabajando”, explicó Mata.