Donald Trump anuncia lanzamiento de su propia plataforma de criptomonedas

Nueva York. Donald Trump anunció este jueves 22 de agosto el próximo lanzamiento de una plataforma de criptomonedas, a la que presenta como una alternativa a las ofertas de los grandes bancos e instituciones financieras.

“Los estadounidenses son exprimidos por los grandes bancos y las élites financieras desde hace demasiado tiempo”, escribió el candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano en la red X y en su red social Truth Social.

“Es tiempo de que resistamos, juntos”, añadió. Trump no dio detalles sobre el proyecto, llamado The DeFiant Ones. Desfavorable durante su presidencia a las criptomonedas, a las que llegó a calificar de “estafa”, Trump cambió radicalmente de posición al punto de defenderlas.

Durante una importante conferencia del sector a fines de julio en Nashville (Tennessee), el promotor inmobiliario prometió que en caso de volver a ser elegido para la Casa Blanca sería “el presidente proinnovación y probitcóin que Estados Unidos necesita”.

El gobierno de Joe Biden es considerado partidario de regular el sector. La plataforma prometida por Trump se apoyará en las finanzas descentralizadas o DeFi, que permiten obviar intermediarios como un banco para efectuar transacciones con terceros.