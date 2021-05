Pero el domingo previo al lunes en el cual iniciarían el viaje les informaron que ya no se haría, que podrían trasladarlo a otra fecha o que el dinero se les devolvería en un mes. Los 30 días van ya por dos años y la devolución no se ha concretado. Ese es uno de los 352 casos de clientes que están pendientes en el ámbito judicial. Ramírez dice que no tienen ningún informe acerca de la denuncia.