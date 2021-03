“Ellos venden en baba. No hay un precio justo para que motive a la gente a entrenarse y capacitarse. Por eso es importante tener gente especializada que forme productores en protocolos, que un cacao de Costa Rica no salga sin pruebas, para no perder buen nombre internacional. Eso es lo que queremos hacer en Icacao: ser como el Icafé (Instituto del Café de Costa Rica)”, aseguró Valverde.