¿Necesita ir al banco? Conozca los horarios para fin e inicio de año

La banca aplicará algunos ajustes en sus horarios para fin e inicio de año, en particular el 24 y 31 de diciembre.

Si usted es de los que planea realizar algún trámite bancario en estas semanas de fin e inicio de año, es fundamental que conozca si la entidad financiera a la que tiene que ir está operando con normalidad.

Varias entidades financieras ya definieron sus horarios para estas fechas festivas, en las cuales suelen trabajar con algunos pequeños ajustes, particularmente los días 24 y 31 de diciembre.

“Conforme se acerca el cierre del año, durante fechas festivas las entidades bancarias ajustan los horarios de atención en sucursales y establecen jornadas especiales con motivo de las celebraciones propias de la temporada”, comentó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Cortés afirmó que más allá de los horarios presenciales definidos por cada banco, las personas pueden realizar sus operaciones sin interrupciones a través de la banca digital, mediante sitios web, aplicaciones y Sinpe Móvil.

“Actualmente, todos los bancos ofrecen estos canales digitales de manera permanente, 24/7. Además de su disponibilidad, la banca en línea es una alternativa segura, ágil y eficiente para realizar transacciones”, señaló Cortés.

Banco Nacional

Las sucursales del Banco Nacional cerrarán dos horas antes para el 24 y 31 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre y el 1.° de enero sus oficinas no abrirán por ser feriados nacionales.

El BN explicó que el 31 de diciembre será asueto en las siguientes oficinas del cantón central de San José: Oficina Principal, Avenida Diez, Sabana, Zapote, Centro Comercial del Sur, San Francisco de Dos Ríos, Pavas, Hatillo, Plaza América y Uruca.

En relación con las subsidiarias, BN Fondos trabajará con horario normal, excepto los feriados. BN Seguros operará el 24 de diciembre hasta las 3:00 p.m. y cerrará el 31 de diciembre y los feriados; los demás días laboran de de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En BN Vital trabajará el Centro de Contacto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto 24 y 31 de diciembre hasta las 3:00 p.m. La plataforma presencial opera bajo el mismo horario de las sucursales.

En el caso de BN Valores, del 22 de diciembre al 2 de enero estará atendiendo en forma virtual en horario normal, exceptuando el 25 y 31 de diciembre y 1.° de enero, que estará cerrado.

BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que el 24 y 31 de diciembre las oficinas cerrarán dos horas antes de su horario habitual. Es decir, las que cierran a las 3:30 p. m. lo harán a la 1:30 p. m. y las que normalmente cierran a las 5:30 p. m., lo harán a las 3:30 p. m.

El 31 de diciembre, por el asueto, las oficinas ubicadas en el cantón central de San José estarán cerradas. Tampoco trabajarán el 25 de diciembre y el 1.° de enero, al ser días feriados.

Del viernes 26 al martes 30 de diciembre, el BCR trabajará con horario normal, el cual se retomará el 2 de enero del 2026.

Banco Popular

Las oficinas del Banco Popular en todo el país atenderán normalmente los días lunes 22, martes 23, viernes 26, lunes 29 y el martes 30 de diciembre, así como el viernes 2 de enero de 2026.

Mientras que los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, las oficinas atenderán hasta las 3:00 p. m. Las agencias vespertinas o que tienen atención en horario de tarde permanecerán cerradas esos días.

Las sucursales comerciales permanecerán cerradas los días jueves 25 y sábado 27 de diciembre, así como el jueves 1.º de enero de 2026. Todas las oficinas retomarán su horario regular a partir del viernes 2 de enero.

Debido al asueto en el cantón central de San José, el 31 de diciembre estarán cerradas las siguientes oficinas: BP Total Catedral, Paseo Colón y Pavas; agencias de Plaza Víquez, Joissar, San Francisco de Dos Ríos, Hatillo y La Uruca; también las Oficinas Centrales en La Uruca, el Centro de Alhajas y la División de Medios de Pago en Rohrmoser.

En el caso de sus subsidiarias, Popular Seguros estará cerrado el 25 y 31 de diciembre y el 1.º de enero de 2026. El 24 de diciembre atenderá hasta las 3:30 p.m. y los días 26, 29 y 30 de diciembre mantendrá su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Popular Pensiones estará cerrado del 24 de diciembre al 1.º de enero. La atención en las sucursales se brindará según el horario de cada oficina. En tanto, el Popular Fondos de Inversión y Popular Valores no laborará del 25 de diciembre al 1.º de enero.

BAC

En BAC, las sucursales tradicionales operarán de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Las ubicadas en centros comerciales trabajarán de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. y el Rapibanco del Aeropuerto atenderá de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

El 25 de diciembre y el 1.° de enero de 2026 las sucursales permanecerán cerradas, con la excepción del Rapibanco Aeropuerto, que operará en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. ambos días.

Davivienda

En Davivienda, todas las sucursales cerrarán a las 3:00 p. m. el 24 de diciembre. El 31 de este mes las oficinas trabajarán hasta las 12:30 p. m. y en centros comerciales operarán hasta las 3:00 p. m.

Además, el Centro de Contacto (call y chat) trabajará de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. el 24 y 31 de diciembre. El 25 de diciembre y el 1.° de enero todas las sucursales permanecerán cerradas.

Davibank

En Davibank (antes Scotiabank), todas las sucursales cerrarán a las 3:00 p. m. el 24 de diciembre. El 31 de este mes las oficinas y las cajas empresariales trabajarán hasta las 12:00 p. m. y en Multiplaza Escazú, Terramall y Paseo de Las Flores operarán hasta las 3:00 p. m.

Del viernes 26 al martes 30 de diciembre el horario será normal. Mientras que el 25 de este mes y el 1.° de enero de 2026, las sucursales permanecerán cerradas.