Atención usuarios de Sinpe: fechas clave en las que el servicio estará suspendido

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó los ajustes operativos del Sinpe durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026, con el fin de facilitar la planificación de pagos y transacciones de los usuarios.

La entidad indicó que varios servicios clave operarán con normalidad durante todo el periodo, entre ellos Sinpe Móvil, Débito en Tiempo Real (DTR), Pagos Inmediatos (PIN), Sinpe-TP y el Mercado de Numerario, este último sin la participación directa del Banco Central.

Según la información oficial, los demás servicios del Sinpe estarán fuera de operación únicamente en tres fechas específicas: el jueves 25 de diciembre de 2025, el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1.° de enero de 2026.

El Banco Central precisó que las operaciones se restablecerán con normalidad el viernes 2 de enero de 2026, lo que permitirá retomar transferencias y liquidaciones habituales dentro del sistema.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) es una plataforma tecnológica desarrollada y administrada por el Banco Central de Costa Rica que conecta a entidades financieras e instituciones públicas mediante una red privada de telecomunicaciones, lo que permite la movilización electrónica de fondos entre cuentas IBAN y la participación en los mercados de negociación organizados por la autoridad monetaria.

Con el tiempo, el Sinpe incorporó otros servicios que reducen riesgos y facilitan las operaciones tanto para las entidades participantes como para sus clientes, entre ellos transferencias de fondos a terceros, créditos directos y débitos directos. Dentro de esta infraestructura se encuentra Sinpe Móvil, orientado a pagos al detalle de bajo monto, que permite realizar transferencias electrónicas a cuentas vinculadas a números de teléfono celular desde distintos canales de banca electrónica, con un diseño que prioriza la seguridad, la interoperabilidad, la facilidad de acceso y la alta disponibilidad del servicio.

Para ampliar detalles o resolver dudas, el BCCR mantiene habilitado el servicio de Atención al Ciudadano, disponible en el teléfono 2243-3700 y en el correo electrónico atencionalciudadano@bccr.fi.cr.