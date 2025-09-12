Economía

Museo de los Niños ofrece puesto de agente de seguridad: conozca los requisitos y cómo aplicar

Museo de los Niños necesita un agente de seguridad. Tome nota de los requisitos, experiencia solicitada, horarios y correo para postular

Por Silvia Ureña Corrales
El Museo de los Niños busca agente de seguridad con noveno año concluido y 1 año de experiencia. Postulación por correo con asunto definido.







