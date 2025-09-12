Museo de los Niños ofrece puesto de agente de seguridad: conozca los requisitos y cómo aplicar

El Museo de los Niños busca agente de seguridad con noveno año concluido y 1 año de experiencia. Postulación por correo con asunto definido.

El Museo de los Niños anunció la apertura de un puesto de agente de seguridad. La institución señaló que la convocatoria sigue abierta para quienes cumplan los requisitos.

El museo solicitó como nivel académico noveno año concluido. La plaza exige experiencia mínima de 1 año en labores de seguridad y vigilancia.

Entre los requisitos figura contar con carné de seguridad privada al día. La persona debe tener disponibilidad para laborar en horario diurno o mixto.

Las personas interesadas deben enviar el currículum al correo rrhh@museocr.org. En el asunto se debe colocar puesto seguridad, informó la institución.

