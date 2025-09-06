Una exposición única conecta los derechos humanos con la niñez de América Latina en el Museo de los Niños

La Corte IDH inauguró una exposición infantil sobre derechos humanos con obras de niños latinoamericanos en el Museo de los Niños.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inauguró el 4 de setiembre una exposición en la Galería Nacional del Museo de los Niños que presenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos interpretada e ilustrada por niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de setiembre con entrada gratuita, y tiene como objetivo principal acercar el lenguaje de los derechos humanos a las nuevas generaciones.

Durante los meses de octubre a diciembre de 2024, la sede de la Corte IDH fue espacio de cuatro talleres dirigidos por abogados del Tribunal. En estas sesiones, se explicó a infancias el contenido de la Convención. Con el acompañamiento de los artistas costarricenses Gabriela Arias y Rafael Gutiérrez Nigro, los participantes expresaron su comprensión de los derechos humanos por medio del arte.

Además, niños y adolescentes de toda la región participaron en una consulta virtual. En esta plataforma compartieron opiniones y creaciones, lo cual permitió construir una versión comentada e ilustrada de la Convención desde su perspectiva.

Una exposición única conecta los derechos humanos con la niñez latinoamericana en el Museo de los Niños

La exposición incluye paneles informativos, videos, cedulaciones y 73 pinturas en pequeño formato que representan las voces e ideas de los participantes.

El público podrá visitar la muestra en un horario de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. en la Galería Nacional.

