Una exposición única conecta los derechos humanos con la niñez de América Latina en el Museo de los Niños

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inauguró el 4 de setiembre una exposición en la Galería Nacional del Museo de los Niños que presenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos interpretada e ilustrada por niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de setiembre con entrada gratuita, y tiene como objetivo principal acercar el lenguaje de los derechos humanos a las nuevas generaciones.
Durante los meses de octubre a diciembre de 2024, la sede de la Corte IDH fue espacio de cuatro talleres dirigidos por abogados del Tribunal. En estas sesiones, se explicó a infancias el contenido de la Convención. Con el acompañamiento de los artistas costarricenses Gabriela Arias y Rafael Gutiérrez Nigro, los participantes expresaron su comprensión de los derechos humanos por medio del arte.
Además, niños y adolescentes de toda la región participaron en una consulta virtual. En esta plataforma compartieron opiniones y creaciones, lo cual permitió construir una versión comentada e ilustrada de la Convención desde su perspectiva.
La exposición incluye paneles informativos, videos, cedulaciones y 73 pinturas en pequeño formato que representan las voces e ideas de los participantes.
El público podrá visitar la muestra en un horario de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. en la Galería Nacional.
