Una exposición única conecta los derechos humanos con la niñez de América Latina en el Museo de los Niños

La muestra estará abierta hasta el 30 de setiembre e incluye 73 obras que reflejan cómo la niñez entiende sus derechos

Por Silvia Ureña Corrales
La Corte IDH inauguró una exposición infantil sobre derechos humanos con obras de niños latinoamericanos en el Museo de los Niños.
La Corte IDH inauguró una exposición infantil sobre derechos humanos con obras de niños latinoamericanos en el Museo de los Niños. (Cortesía/Cortesía)







