Día del Niño en Costa Rica: Guía de actividades para celebrar este fin de semana

En el Museo de los Niños los menores de 15 años pueden ingresar gratis; además, el recinto cultural ofrecerá actividades durante todo setiembre

Por Fiorella Montoya

El Día de la Niñez se adelanta a celebrarse este fin de semana en todo el país, aunque su fecha sea el 9 de setiembre. La agenda cultural para los más pequeños de la casa ofrece una variada gama de actividades recreativas y artísticas.








Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

