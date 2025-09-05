Día del Niño en Costa Rica: Guía de actividades para celebrar este fin de semana

El Día de la Niñez se adelanta a celebrarse este fin de semana en todo el país, aunque su fecha sea el 9 de setiembre. La agenda cultural para los más pequeños de la casa ofrece una variada gama de actividades recreativas y artísticas.

Desde conciertos y espectáculos familiares hasta ferias, exposiciones y atracciones temáticas, los niños y niñas podrán disfrutar de experiencias diseñadas especialmente para ellos.

A continuación, una selección de las actividades más destacadas para conmemorar esta fecha tan especial.

Parque Diversiones: magia, personajes y diversión sin fin

Del 5 al 7 de setiembre, el Parque Diversiones abre sus puertas a las familias con un programa lleno de sorpresas para los más pequeños. La celebración incluye mundo inflable, personajes de fantasía, globoflexia y pintacaritas, además de todas las atracciones mecánicas del parque.

“Queremos que las familias costarricenses encuentren en Parque Diversiones no solo diversión, sino también un espacio donde los recuerdos más felices cobren vida”, comentó Mayela Rojas, jefa de Mercadeo y Comunicación del centro.

Durante la celebración en el Parque Diversiones, los niños podrán interactuar con personajes de fantasía en recorridos especiales por el parque. (Cortesía)

FilarmoniKids en concierto

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presenta, por primera vez, a su agrupación infantil en un espectáculo musical especial en el Teatro Melico Salazar. Bajo el nombre FilarmoniKids, los jóvenes músicos ofrecerán un concierto que combina talento, aprendizaje y entretenimiento familiar.

Las funciones se realizarán el sábado 6 de setiembre a las 4 y a las 8 p. m., así como el domingo 7 de setiembre a las 3 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢13.000 y están disponibles en oneticketcr. La actividad es para todo público.

Alajuela celebra la niñez en el Parque Juan Santamaría

La Municipalidad de Alajuela organiza un festejo el domingo 7 de setiembre, de 9 a. m. a 3 p. m., en el Parque Juan Santamaría. Habrá feria de emprendedores, presentaciones artísticas y actividades recreativas para toda la familia.

El programa incluye la presentación coreográfica de la Academia Cisne Blanco a las 10:30 a. m., el show del cantante Juan David Montero, ganador de Nace una estrella 2025 a la 1 p. m. y un cierre especial a las 3 p. m.

El cantante Juan David Montero, ganador de 'Nace una estrella' 2025, ofrecerá un show central en el Parque Juan Santamaría. (Cortesía)

Museo de los Niños: entrada gratis y fiesta todo el mes

El Castillo de los Sueños celebra el Día de la Niñez con una agenda cargada de actividades durante todo setiembre. Este sábado 6 y domingo 7, los niños y niñas menores de 15 años ingresan gratis; los adultos pagan ¢3.000.

La “Fiesta de la Niñez” incluye zonas de juegos, shows musicales, cuentacuentos, títeres, talleres y más de 46 salas interactivas. Además, se realizarán pasacalles, concursos y actividades educativas con enfoque STEAM.

Exposición infantil en la Galería Nacional

Como parte del mes de la niñez, la Galería Nacional del Museo de los Niños presenta, del 4 al 30 de setiembre, la exposición Convención Americana de Derechos Humanos. La muestra reúne 68 pinturas creadas por niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, que ilustran de manera creativa cada uno de los artículos de la Convención.

En el Museo de los Niños los menores de 15 años ingresan gratis este fin de semana y podrán disfrutar de más de 46 salas interactivas. (Cortesía)

Paseo de las Flores: videojuegos y diversión

El centro comercial Paseo de las Flores celebrará el Día de la Niñez con el evento Paseo Gaming, que incluye talleres, pintacaritas y estaciones de videojuegos.

La actividad se realizará el sábado 6 y domingo 7 de setiembre en las rotondas y pasillos principales del centro comercial.

Cartago: especial de música Disney con la Banda Municipal

El viernes 5 de setiembre, a las 6:30 p.m., el anfiteatro municipal de Cartago recibirá a la Banda Municipal para un concierto gratuito con repertorio inspirado en Disney. El programa incluye música de películas como Frozen, Encanto, Aladdín, La bella y la bestia, Toy Story, Coco y El rey león.

El concierto de la Banda Municipal de Cartago incluirá un repertorio de clásicos de Disney como 'Encanto', 'Frozen' y 'El rey león'. (Cortesía)

El Principito en teatro El Refugio 506

El domingo 7 de setiembre, a las 2 p. m., el teatro El Refugio 506 (en San Pedro) presentará El Principito, obra inspirada en el clásico de Antoine de Saint-Exupéry. La función busca celebrar el Día de la Niñez con un espectáculo familiar lleno de humor y fantasía. El valor de la entrada es de ¢4.000 por persona, con promociones especiales para más de dos asistentes. Reservaciones al 6074-3178.

Otras actividades de agenda cultural:

— Mi hijo solo camina un poco más lento (teatro): Funciones el viernes 5 y sábado 6 de setiembre a las 7 p. m., y el domingo 7, a las 5 p. m., en la sala principal del Teatro Nacional. Las entradas valen ¢10.000 general y ¢8.000 para estudiantes y adultos mayores, están disponibles en la boletería del teatro. Un drama contemporáneo que retrata la complejidad de las relaciones humanas frente a la adversidad.

— ConnecturDay 2025: El sábado 6 y domingo 7 de setiembre, el Centro de Convenciones será sede de uno de los eventos más esperados de la cultura geek en Costa Rica. Con invitados internacionales como Pom Klementieff (Guardianes de la Galaxia), Clive Standen (Vikings) e Isabel Martiñón (voz de Naruto), además de artistas, cosplayers y coleccionistas.

— Mujeres artistas de los Estados Unidos: El viernes 5 de setiembre, de 9:30 a 11:30 a. m., en el Teatro Eugene O’Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Una conferencia sobre el legado de Henrietta Johnston, Mary Cassatt, Amy Sherald y otras creadoras que transformaron la historia del arte.

— Obra Hansel y Gretel: Funciones el viernes 5 de setiembre a las 7 p. m., sábado 6 a las 3 y 7 p. m., y domingo 7 a las 4 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill del CCCN. Entradas ¢12.000 general y ¢9.500 para estudiantes, niños y adultos mayores. Una aventura mágica con guiños a la fauna costarricense, ideal para toda la familia.

'Hansel y Gretel' es una versión costarricense del cuento de los Hermanos Grimm, en la que se incorporan personajes y elementos locales, como una perezosa que ayuda a los protagonistas y coreografías de swing criollo. (Cortesía)

— Red Bull Batalla 20 años: El viernes 5 de setiembre, la Plaza de la Democracia en San José será el escenario del cierre de la gira internacional por los 20 años de Red Bull Batalla. Desde las 5 p. m. habrá inscripciones para nuevas promesas, rondas clasificatorias y a las 8 p. m. la gran final, con un jurado integrado por SNK, Skone y Link One. Evento gratuito, con invitados internacionales y referentes locales del freestyle.

— Mustang65 rinde tributo a Gustavo Cerati: El viernes 5 de setiembre, la banda Mustang65 ofrecerá en Central Pub London Room un concierto especial dedicado al legado de Gustavo Cerati y Soda Stereo. Una noche de rock y poesía que busca revivir los himnos que marcaron generaciones. El valor de la entrada es de ¢10.000.

— Museo del Jade: despedida de la exposición ¡Por la fiesta!: El sábado 6 de setiembre, de 8 a. m. a 5 p. m., el Museo del Jade y la Cultura Precolombina abrirá sus puertas con entrada gratuita para nacionales y residentes, y promoción 2x1 para extranjeros. A partir de la 1 p. m. habrá juegos tradicionales, venta de comida, tarde bailable con swing criollo, salsa y merengue, y el cierre con cimarrona y mascarada.

— Museo Interactivo del Conservatorio de Castella: El viernes 5 de setiembre se realizará la exhibición del Departamento de Artes Plásticas, con obras de estudiantes de primaria, secundaria y docentes en diversas técnicas. La entrada cuesta ¢3.000 y se vende en La Tiendita hasta el mismo día a la 1 p. m., mediante Sinpe Móvil al 8584-2687 o en efectivo en el sitio.

Red Bull Batalla cumple 20 años y la final en San José marca el cierre de la gira internacional y contará con un jurado conformado por campeones mundiales del 'freestyle' entre ellos el costarricense SNK. (Lilly Arce Robles)

— Comedia Cita perfecta en El Guarco: El sábado 6 de setiembre, a las 8 p. m., Fulcro en El Guarco, Cartago, será sede de un espectáculo de comedia exclusivo para mujeres. Una noche para reír, cantar y bailar con amigas, en la que se leerán “citas de terror” interpretadas por Luis Adrián con su estilo único. El valor de la entrada es de ¢10.000.

— El Fantasma de la Ópera en Sala Garbo: El domingo 7 de setiembre, a las 3 p. m., la Sala Garbo presentará una función especial del clásico musical El Fantasma de la Ópera. El valor de la entrada es de ¢5.500.

