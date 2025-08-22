Mientras H&M expande su presencia en Costa Rica, en España anuncia el cierre de 28 tiendas

La cadena H&M cierra tiendas en España y despide empleados, pero continúa su expansión en Costa Rica con una nueva tienda en Alajuela.

La cadena de moda sueca Hennes & Mauritz AB, conocida como H&M, atraviesa momentos contrastantes en dos regiones del mundo. Mientras que en España anunció el cierre de 28 locales físicos y el despido de 588 empleados, en Costa Rica avanza con la apertura de su tercera tienda en el país.

En un comunicado citado por el medio El Cronista, H&M explicó que la clausura de las tiendas responde a “causas organizativas, productivas y económicas”, como parte de una reestructuración general. Esta decisión llega en un contexto en el que el comercio minorista europeo enfrenta desafíos asociados con la digitalización, los nuevos hábitos de consumo y los cambios en la dinámica del mercado de la moda.

Actualmente, la empresa emplea a cerca de 4.000 personas en España y mantiene más de cien tiendas en el territorio. El proceso de negociación con los sindicatos españoles, quienes calificaron la medida como “demasiado agresiva”, está previsto para comenzar en setiembre.

En contraste con esta realidad, en Costa Rica la compañía anunció la apertura de una nueva tienda en el centro comercial City Mall en Alajuela. Según un comunicado divulgado por la empresa, esta será la tercera tienda del país y estará lista para finales de este mismo año.

Beatriz Volkmann, gerente general de Hola Moda, franquiciado de H&M en Centroamérica y el Caribe, destacó: “Tras el éxito que hemos tenido con las tiendas existentes, y la gran acogida que nos han dado los ticos, estamos increíblemente orgullosos de seguir expandiéndonos en Costa Rica. Se volverá el primer mercado en Centroamérica de contar con tres tiendas H&M en el país“.

El nuevo local ocupará 2.400 m² y contará con colecciones para mujeres, hombres y niños, además de incluir un espacio de H&M Home, línea de productos para el hogar. Esta será la segunda tienda en Costa Rica con dicha sección, junto con la ubicada en Multiplaza Escazú.

H&M abrió su primera tienda en el país en agosto de 2022 en ese mismo centro comercial. En esa inauguración, más de 1.000 personas hicieron fila para ingresar. Posteriormente, en diciembre del 2023, inauguró su segundo local en Multiplaza del Este, en Curridabat.

