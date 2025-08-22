Economía

Mientras H&M expande su presencia en Costa Rica, en España anuncia el cierre de 28 tiendas

España perderá 28 tiendas de H&M y 588 empleos, mientras Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano con tres locales

Por Damián Arroyo C. y Arianna Villalobos Solís
(Foto de ARCHIVO) Tiendas H&M, consumo EUROPA PRESS 11/4/2014
La cadena H&M cierra tiendas en España y despide empleados, pero continúa su expansión en Costa Rica con una nueva tienda en Alajuela. (EUROPA PRESS/EUROPA PRESS)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

