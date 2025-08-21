Chocolate costarricense gana premio latinoamericano y avanza a competencia mundial

Sibö se consolida como referente en chocolatería fina al clasificar al certamen mundial tras ganar medalla de bronce en Nueva York.

La chocolatería costarricense Sibö Chocolate recibió por segundo año consecutivo un reconocimiento en los International Chocolate Awards, la competencia más importante del mundo para chocolates finos.

En esta edición, la marca obtuvo una medalla de bronce por su barra Súper Oscuro 99%, dentro de la categoría de barras con más de 85% de cacao.

LEA MÁS: Estos son los países de Centroamérica más difíciles para hacer negocios

La distinción posiciona a Sibö como la única marca costarricense premiada en productos de chocolate terminado dentro del certamen regional para Latinoamérica y el Caribe.

El análisis sensorial fue realizado por un panel internacional de 12 expertos que calificó a ciegas más de 600 muestras. Los jueces destacaron notas de vainilla, almendra, cereza y limón, así como una textura placentera y sabores complejos con mínimo amargor.

Con esta medalla, Sibö aseguró su pase a la competencia mundial, programada para noviembre. En esta etapa competirán contra los mejores chocolates de todos los continentes.

Costa Rica en el mapa del chocolate fino

Según informó George Soriano, director de mercadeo y ventas de Sibö, solamente 1,8 puntos separaron a la barra costarricense del oro, lo cual resalta el alto nivel alcanzado por la empresa.

En esta edición también fueron reconocidos productores de México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Nicaragua, países con una larga tradición en la producción de cacao.

LEA MÁS: Vendió su rostro por $500 y ahora aparece como avatar de inteligencia artificial que da horóscopos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.