Microsoft anuncia inversión de $30.000 millones en Reino Unido durante visita de Trump

Reino Unido es uno de los países que más inversiones privadas ha atraído en el campo de la inteligencia artificial en los últimos diez años

Por AFP
14/08/2024 La Sabana. Microsoft en Torre Universal. Foto: Rafael Pacheco Granados
El gigante estadounidense Microsoft anunció este martes 16 de setiembre una inversión de $30.000 millones en Reino Unido (Rafael Pacheco Granados)







