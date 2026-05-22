Economía

México y Unión Europea firmarán acuerdo para reducir aranceles y enfrentar política proteccionista de Donald Trump

La actualización del tratado bilateral busca ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el comercio agroalimentario y de autopartes entre ambas regiones.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo con Coca-Cola para impulsar bebidas con menos azúcar.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán en Ciudad de México la modernización del acuerdo comercial entre ambas regiones. (YURI CORTEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoUnión EuropeaArancelesDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.