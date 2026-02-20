México analizará impacto de nuevo arancel general anunciado por Trump

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala Brady de Prensa de la Casa Blanca, en Washington, D.C.

Ciudad de México, México. El gobierno de México analizará los posibles impactos del nuevo arancel general del 10% anunciado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El anuncio de Trump tuvo lugar tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que se había excedido en su autoridad al imponer derechos aduaneros como si fuera una emergencia nacional.

“Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”, dijo Ebrard a periodistas al final de un evento en el central estado de Querétaro.

Ebrard explicó que el caso de México es distinto al de aquellos países a los que se impuso los llamados aranceles recíprocos, que son los afectados por la sentencia de la Suprema Corte.

Detalló que actualmente un 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no pagan impuestos aduaneros pues están protegidas bajo el paraguas del T-MEC, el acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países y Canadá.

En contraste, las exportaciones de vehículos y productos siderúrgicos sí están sujetas a aranceles ya que “dependen de otro principio legal” estadounidense “que establece esa posibilidad”, detalló Ebrard.

El funcionario informó que la semana próxima tiene previsto viajar a Estados Unidos, donde aprovechará para saber “con más precisión” si las exportaciones mexicanas se verán afectadas o permanecerán bajo las mismas reglas.

Ebrard adelantó también que establecerá de inmediato “contacto con nuestras contrapartes en Estados Unidos”.

La nueva ofensiva arancelaria de Trump ocurre en momentos en que los tres socios del T-MEC realizan un proceso de revisión del acuerdo que se extenderá hasta julio y que está contemplado en las normas del mismo.