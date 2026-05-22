México y Estados Unidos arrancan con incógnitas su negociación comercial

Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán en Ciudad de México la actualización del tratado bilateral, vigente desde el año 2000. Imagen con fines ilustrativos:

Washington, Estados Unidos. México y Estados Unidos arrancan la semana que viene una ronda de negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), sin Canadá en la mesa y con interrogantes sobre el futuro trilateral del acuerdo y su fecha límite.

El objetivo es cerrar un acuerdo el 1 de julio, tras seis años de tumultuosa relación bilateral, con aranceles impuestos por parte de Washington y la búsqueda creciente de nuevos socios de parte de México. La Unión Europea y México firman este viernes una actualización de su acuerdo comercial para sortear la política proteccionista del presidente Donald Trump.

Que la negociación de un tratado a tres partes se haga bilateralmente entre dos de los socios no sorprende al exministro mexicano Ildefonso Guajardo, que negoció con Washington durante el primer mandato de Trump, en 2018.

“Cuando salíamos los tres en una fotografía era solo eso, una fotografía” explicó Guajardo en entrevista con la AFP en Washington, en alusión a sus negociaciones. “A mí no me espanta que ‘bilateralicen’ la negociación, pero estoy casi seguro que el resultado final va a ser trilateral, porque sino no tendría sentido el esquema de integración”, añadió.

Reducir dependencias

El nuevo T-MEC, uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, con cerca de $2 billones anuales de intercambio de mercancías, fue firmado en 2020. El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, entregó hace meses una lista de una cincuentena de puntos a México con los temas que Trump considera esenciales.

Estados Unidos quiere ante todo otra vuelta de tuerca al concepto de barreras a terceros países, es decir, que la manufactura, en especial en sectores vitales como el automovilístico, esté basada en la región Norteamérica.

“Estamos buscando relocalizar las capacidades y los productos de manufactura. Primero, en Estados Unidos, segundo, en Norteamérica, tercero, en el hemisferio occidental” explicó esta semana el vicerepresentante comercial, Jeff Goettman, en un evento del Consejo de las Américas, un centro de análisis en Washington.

Dentro del gobierno Trump hay voces que piden incluso desmantelar el acuerdo trilateral, como ha sugerido el propio presidente. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se ha expresado en ese sentido, recogiendo así las exigencias de algunos sindicatos.

El 1 de julio “es un día importante, pero en lo que estamos trabajando duro es en presentar las mejores opciones para el presidente”, indicó Goettman. En la mesa de negociaciones hay también los recursos energéticos, o la seguridad sanitaria, en especial la producción de medicamentos.

“Vamos a centrarnos significativamente en la resiliencia económica, la reducción de dependencias”, indicó. “El déficit comercial con México ha subido de unos $60.000 millones en 2018 a cerca de $200.000 millones ahora. Eso lo convierte en nuestro tercer déficit comercial más amplio”, advirtió.

Guajardo pone en guardia sobre esas cifras. “¿Qué se esperaban? Querían desplazar a China (como socio comercial) y fortalecer sus relaciones comerciales con socios fiables. Y eso es lo que sucedió”, explicó.

México se presenta como socio fiable, pero al mismo tiempo endureció mucho su sector energético bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con una renacionalización en la práctica de toda la cadena de explotación y distribución.

Estados Unidos quiere revertir esa situación, lo que augura difíciles negociaciones, predice Guajardo. “Esto se va patear, incluso más allá de 2027”, opinó el exministro.