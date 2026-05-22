Economía

México y Estados Unidos arrancan con incógnitas su negociación comercial

El objetivo es cerrar un acuerdo el 1 de julio, tras seis años de tumultuosa relación bilateral

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Por AFP
Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán en Ciudad de México la actualización del tratado bilateral, vigente desde el año 2000. Imagen con fines ilustrativos: (PEDRO PARDO/AFP)







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