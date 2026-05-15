Economía

Máximos dirigentes de la Unión Europea viajarán a México para eliminar trabas en comercio e inversión

La visita ocurre en momentos en que tanto México como el bloque europeo están empeñados en diversificar sus asociaciones comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos

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Por AFP
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
La UE aceleró y cerró varios acuerdos comerciales con países como India, Australia y el bloque sudamericano Mercosur desde que Trump anunció una andanada de aranceles tras su regreso al poder el año pasado. (PeskyMonkey/Getty Images)







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