México elimina importación de calzado libre de aranceles para proteger a su industria

La decisión es la más reciente de una serie que han implementado para proteger a la industria nacional de la competencia

Por AFP

Ciudad de México. El gobierno mexicano anunció este jueves la eliminación de un régimen comercial temporal que permitía la importación libre de impuestos de calzado terminado, que ha mermado la producción y el empleo en el sector según la presidenta Claudia Sheinbaum.








