México anuncia construcción de la supercomputadora más potente de América Latina

‘Coatlicue’, es el nombre de la supercomputadora mexicana que tendrá una capacidad de procesamiento más de siete veces por encima de los más potentes en funcionamiento en la región.

Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto AFP.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este 26 de noviembre la construcción de una supercomputadora. El proyecto tendrá una inversión de $326,6 millones. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







