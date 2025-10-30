Economía mexicana se contrae en medio de la incertidumbre por Estados Unidos

Una empleada inspecciona paquetes en un centro de distribución en México, mientras el país enfrenta una contracción económica del 0,3% en el tercer trimestre, según el Inegi. La desaceleración industrial refleja la incertidumbre generada por las tensiones comerciales con Estados Unidos y las negociaciones encabezadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

México. La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, se contrajo en el tercer trimestre del año, en medio de la incertidumbre por las negociaciones con Estados Unidos, su mayor socio comercial.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,3% interanual en el tercer trimestre, arrastrado por la debilidad del sector industrial, que incluye las vitales manufacturas de exportación, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La economía de México enfrenta un panorama difícil en 2025 ante la incertidumbre por la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amagado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró desactivar la amenaza de nuevos gravámenes de Estados Unidos, que estaban previstos para entrar en vigor el 1.º de noviembre, mientras su equipo continúa en negociaciones con Washington.

Trump reclama barreras no arancelarias de México, como restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad industrial.

“Creemos que los vientos en contra de la incertidumbre comercial, una política fiscal ajustada y un menor crecimiento de los salarios frenarán el crecimiento económico en los próximos trimestres”, señaló la firma británica Capital Economics en un reporte a sus clientes.

En 2026, el país revisará el tratado de libre comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá, un proceso que analistas consideran complejo.

Capital Economics estimó que, tras esta contracción, el Banco Central de México (Banxico) podría recortar aún más su tasa de interés de referencia a 7,25% en su reunión del 6 de noviembre.