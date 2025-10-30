Economía

Economía mexicana se contrae en medio de la incertidumbre por Estados Unidos

Economía de México se desaceleró en el tercer trimestre mientras negocia con Washington para evitar nuevos aranceles impulsados por Donald Trump.

Por AFP
Mujer con chaleco naranja revisa cajas de cartón en un centro logístico en México, en medio de una desaceleración económica causada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos.
Una empleada inspecciona paquetes en un centro de distribución en México, mientras el país enfrenta una contracción económica del 0,3% en el tercer trimestre, según el Inegi. La desaceleración industrial refleja la incertidumbre generada por las tensiones comerciales con Estados Unidos y las negociaciones encabezadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







