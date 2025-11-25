Economía

Agricultores y transportistas mexicanos bloquean carreteras para exigir más seguridad y precios justos

Exigen mejores condiciones de seguridad en las carreteras y mejores precios para el maíz.

Por Europa Press
Agricultores y transportistas mantienen bloqueadas las carreteras de ingreso a la Ciudad de México y en otros estados, en reclamo por la inseguridad y el precio del maíz blanco.
Agricultores y transportistas mantienen bloqueadas las carreteras de ingreso a la Ciudad de México y en otros estados, en reclamo por la inseguridad y el precio del maíz blanco. (HERIKA MARTINEZ/AFP)







