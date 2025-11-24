El Mundo

Hallan siete cadáveres en estados norteños de México

Siete cuerpos fueron encontrados en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí durante un operativo policial. Cuatro presuntos agentes de la Guardia Civil fueron detenidos como sospechosos.

Por AFP
Mapa de México
Algunas de estas regiones han sido golpeadas por la actividad de mafias dedicadas a delitos como la extorsión y el tráfico de migrantes. (Shutters/Shutterstock)







