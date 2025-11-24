Hallan siete cadáveres en estados norteños de México

Algunas de estas regiones han sido golpeadas por la actividad de mafias dedicadas a delitos como la extorsión y el tráfico de migrantes.

México, México. Los cadáveres de siete personas fueron hallados en los límites de los estados mexicanos de Zacatecas y San Luis Potosí (norte), reportaron este lunes autoridades de seguridad de ambas entidades.

El hallazgo tuvo lugar la noche del domingo cuando policías del estado de Zacatecas realizaban un operativo de vigilancia, según indicó el secretario de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, en sus redes sociales.

“Elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas”, indicó el funcionario.

Reyes agregó que a pocos metros de distancia los agentes localizaron un automóvil con manchas de sangre a bordo del cual se hallaban cuatro individuos, presuntos miembros de la Guardia Civil del vecino San Luis Potosí, a quienes se detuvo como sospechosos del crimen.

La secretaría de Seguridad de San Luis Potosí informó, por su parte, que colabora con la fiscalía de Zacatecas en la investigación del crimen, según declaró su titular Jesús Juárez Hernández, citado en la cuenta de X de la dependencia.

El secretario añadió que su despacho aportará “toda la información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y se determine si hubo o no participación de cuatro elementos” de la Guardia Civil de San Luis Potosí.

Ninguna de las instituciones ofreció de momento detalles sobre las circunstancias del crimen, ni si está vinculado con grupos del crimen organizado que operan en dicha región del país.

Aunque Zacatecas y San Luis Potosí no figuran entre los estados más peligrosos o violentos de México, algunas regiones han sido golpeadas por la actividad de mafias dedicadas a delitos como la extorsión y el tráfico de migrantes.