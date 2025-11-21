El Mundo

México: Siete guardias detenidos por presunta implicación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Siete guardias encargados de la seguridad del alcalde Carlos Manzo fueron detenidos en Michoacán por su presunta participación en su homicidio, ocurrido en noviembre.

EscucharEscuchar
Por AFP
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos.
El tema ha desatado una oleada de protestas en todo México. (Cortes/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoCarlos Manzo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.