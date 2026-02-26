Economía

Mercosur-Unión Europea: Uruguay y Argentina dan luz verde al acuerdo

Los parlamentos de Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo comercial con la Unión Europea. El pacto creará la mayor zona de libre comercio del mundo

Por AFP
En la imagen el parlamento de Uruguay
Los parlamentos de Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo comercial con la Unión Europea. El pacto creará la mayor zona de libre comercio del mundo. (DANTE FERNANDEZ, AFP/AFP)







