Magnate mexicano compra participación en filial local de Citi por $2.300 millones

El magnate adquirirá el 25% de las acciones ordinarias de la entidad; la operación está sujeta a la aprobación de reguladores mexicanos

Por AFP
Citi prevé permanecer en México en los sectores de banca institucional y de inversión (Shutterstock/Shutterstock)







CitiBanamexFrancisco Chico Pardo
