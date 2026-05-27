Economía

Líderes de empresas de inteligencia artificial suavizan previsiones sobre destrucción de empleo

Ante sus próximas salidas al mercado bursátil, los gigantes de la inteligencia artificial cambian de discurso y descartan un apocalipsis de desempleo masivo

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Por AFP
Esta ilustración muestra la aplicación para teléfonos inteligentes ChatGPT, basada en inteligencia artificial (IA), rodeada de otras aplicaciones.
Los líderes de OpenAI y Nvidia frenan sus discursos apocalípticos sobre el empleo y niegan que la inteligencia artificial cause despidos masivos. (OLIVIER MORIN/AFP)







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