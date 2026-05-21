Economía

Meta inicia despidos globales y recortará 10% de su planilla mundial

Meta comenzó el despido de 8.000 trabajadores en el mundo. Mark Zuckerberg busca reestructurar la empresa y priorizar el desarrollo de inteligencia artificial

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Por AFP
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Meta despide a 8.000 empleados y congela contrataciones con un objetivo: priorizar recursos y reubicar personal en el área de inteligencia artificial (Shutterstock/Shutterstock)







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