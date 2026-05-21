Meta inicia despidos globales y recortará 10% de su planilla mundial

Meta despide a 8.000 empleados y congela contrataciones con un objetivo: priorizar recursos y reubicar personal en el área de inteligencia artificial

Nueva York, Estados Unidos. Meta comenzó el miércoles a ejecutar su plan de despedir a unos 8.000 empleados —aproximadamente el 10% de su plantilla mundial— mientras el cofundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, quiere reforzar los recursos de la compañía para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Según Bloomberg, la empresa envió a primeras horas de la mañana las primeras notificaciones de despido en su sede de Singapur.

Además de los despidos, Meta anunció en abril la cancelación de sus planes de contratar a 6.000 personas y la reubicación de otros 7.000 empleados en el sector de la IA.

En un memorándum dirigido al personal el miércoles, publicado por Business Insider, Zuckerberg expresó su agradecimiento a los empleados que abandonan la empresa y trató de tranquilizar a los que se quedan.

“Siempre es triste decir adiós a personas que han contribuido a nuestra misión y a la construcción de esta empresa”, escribió.

Zuckerberg afirmó que no esperaba más despidos este año y reconoció que la empresa había fallado en su comunicación con el personal.

Este es el segundo gran recorte de personal de Zuckerberg, después de fulminar 21.000 empleados entre 2022 y 2023.