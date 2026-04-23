Economía

Meta despedirá a 8.000 trabajadores para aumentar su eficiencia

La compañía tampoco contratará a 6.000 personas para vacantes que tenía previsto cubrir

EscucharEscuchar
Por Europa Press
.
Otras divisiones de Meta ya se habían visto afectadas por recortes de plantilla como Facebook o su división de realidad virtual Reality Labs. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetaIAInteligencia artificialDespidos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.