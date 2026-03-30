Economía

Meta prueba un plan de suscripción para Instagram

Las pruebas del nuevo plan de pago de la red social se llevan a cabo en algunos países del mundo

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Por AFP
Un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de los daños causados ​​a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales.
Meta lanzó versiones de pago sin anuncios de Facebook e Instagram en el Reino Unido el año pasado para cumplir con la legislación del país. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







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