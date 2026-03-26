Economía

Meta ejecuta cientos de despidos en varios departamentos

Este nuevo recorte de plantilla llega tras otra oleada de despidos ejecutada en enero

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Por Europa Press
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Meta indicó que tratará de reubicar a los empleados afectados en otros puestos dentro de la compañía. (Shutterstock/Shutterstock)







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