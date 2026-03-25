Histórico fallo: Instagram y YouTube condenadas por dañar la salud mental de una menor

Un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de los daños causados ​​a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales.

Los Ángeles, Estados Unidos. Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y a YouTube responsables de perjudicar a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, ordenando a las empresas pagar 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y abriendo la puerta a indemnizaciones punitivas potencialmente mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas de los formularios de veredicto de ambas compañías, determinando que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que su negligencia fue un factor sustancial en la causación de daños al demandante.

El jurado también determinó que ambas compañías sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador de plataforma razonable lo habría hecho.

“Ha llegado la hora de rendir cuentas”, dijeron los abogados del demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta declaró que “discrepan respetuosamente” con el veredicto.

El panel asignó a Meta el 70 por ciento de la responsabilidad por el daño sufrido por el demandante (una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria) y a YouTube el 30 por ciento restante, o 900.000 dólares.

El jurado determinó además que ambas compañías habían actuado con malicia, opresión o fraude, una conclusión que sienta las bases para una fase separada de determinación de daños punitivos.

La demandante, conocida en los documentos judiciales por sus iniciales KGM e identificada simplemente como Kaley durante el juicio, es la figura central en un caso emblemático que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de dañar la salud mental de los niños.

Kaley empezó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver vídeos sobre brillo labial y un juego infantil en línea. Se unió a Instagram a los nueve, sorteando la restricción que su madre le había impuesto para mantenerla alejada de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “afectó mucho a mi autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar sus aficiones, a tener dificultades para hacer amigos y a compararse constantemente con los demás.

En sus alegatos finales, el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de avaricia corporativa. Argumentó que funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y el contador de “me gusta” fueron diseñadas para fomentar el uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube habían sostenido en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la turbulenta relación que mantenía con su madre, y reprodujo ante el jurado una grabación que parecía captar a su madre gritándole e insultándola.

YouTube cuestionó la cantidad de tiempo que Kaley realmente pasaba en su plataforma, y ​​su abogado declaró ante el tribunal que los registros de uso mostraban que, en promedio, dedicaba poco más de un minuto al día a las mismas funciones que sus abogados calificaban de adictivas.

El jurado rechazó ambas defensas en las siete preguntas de cada formulario de veredicto.