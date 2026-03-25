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Histórico fallo: Instagram y YouTube condenadas por dañar la salud mental de una menor

Empresas deberán pagar $3 millones y enfrentan posible sanción mayor por diseño adictivo de sus plataformas

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Por AFP
Un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de los daños causados ​​a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales.
Un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de los daños causados ​​a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







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