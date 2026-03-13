Meta prueba enlaces en pies de foto de Instagram

Instagram prueba enlaces en pies de foto para usuarios con Meta Verified. La herramienta tendría un límite de diez usos al mes.

Meta comenzó a probar una nueva función en Instagram que permite incluir enlaces en los pies de foto de las publicaciones. La herramienta solo está disponible para cuentas suscritas al servicio Meta Verified.

Hasta ahora, Instagram solo permite añadir enlaces en historias, reels y en la biografía del perfil. Con esta prueba, la empresa busca ampliar esa capacidad a las publicaciones tradicionales dentro de la plataforma.

La novedad salió a la luz el jueves cuando la creadora de contenido Andrea Valeria publicó en Threads una grabación de pantalla que muestra el funcionamiento de la actualización. Según explicó, la aplicación le indicó que el uso de enlaces en pies de foto tendría un límite de diez veces por mes.

En el ejemplo compartido, el enlace aparece al final del pie de foto y dirige a una página de Substack. El enlace se abre de la misma forma que en otros formatos de Instagram.

La prueba solo se mostró en la aplicación móvil y no en otras versiones de la plataforma.

Meta no publicó un comunicado oficial sobre la actualización. Sin embargo, la compañía confirmó al medio tecnológico Engadget que realiza pruebas para habilitar enlaces en pies de foto para suscriptores de Meta Verified. La empresa no precisó cuántos usuarios tienen acceso a esta función.

Con este movimiento, Meta avanza en su estrategia de suscripciones dentro de sus aplicaciones. La empresa busca integrar servicios premium en Instagram, WhatsApp y Facebook con el objetivo de ofrecer una experiencia de pago para algunos usuarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.