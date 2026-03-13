Tecnología

Meta prueba enlaces en pies de foto de Instagram

La empresa evalúa habilitar enlaces en los pies de foto de Instagram

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Por Europa Press
El logotipo de Meta junto a un teléfono móvil que muestra la interfaz de Instagram. Meta adopta un sistema de verificación de contenidos con notas de la comunidad para Facebook, Instagram y Threads.
Instagram prueba enlaces en pies de foto para usuarios con Meta Verified. La herramienta tendría un límite de diez usos al mes. (EuropaPress)







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