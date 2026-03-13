Fotos, videos y chats de Instagram podrían desaparecer: Meta pide descargarlos antes del 8 de mayo

Instagram eliminará los mensajes cifrados con E2EE el 8 de mayo. Meta pidió descargar archivos y chats antes de esa fecha para evitar perderlos.

Meta eliminará los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) en Instagram a partir del 8 de mayo. La medida implica que el contenido protegido con esa tecnología desaparecerá si los usuarios no lo descargan antes de la fecha límite.

La compañía informó el cambio en su página de soporte y ya envía avisos dentro de la aplicación móvil para alertar a los usuarios.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología que protege el contenido de las conversaciones. Solo el emisor y el receptor pueden acceder a los mensajes. Plataformas como WhatsApp, Messenger, Signal, X y Telegram utilizan este sistema para resguardar comunicaciones.

En el caso de Instagram, el sistema protegía videos, imágenes y mensajes dentro de conversaciones privadas. Meta indicó que ese contenido desaparecerá cuando la función deje de existir.

Por esa razón, la empresa pidió a los usuarios descargar los archivos y mensajes importantes antes del 8 de mayo. De lo contrario, el contenido no estará disponible una vez que se elimine la función.

Meta no explicó los motivos de la decisión. Sin embargo, la compañía inició las notificaciones dentro de la plataforma para advertir sobre el cambio.

El cifrado de extremo a extremo garantiza la privacidad de conversaciones y llamadas. No obstante, la tecnología enfrentó cuestionamientos en los últimos años.

Autoridades y cuerpos policiales señalaron que este sistema también puede dificultar investigaciones. La razón es que protege el contenido incluso cuando existen intercambios vinculados con crimen organizado o pederastia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.