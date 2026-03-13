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Fotos, videos y chats de Instagram podrían desaparecer: Meta pide descargarlos antes del 8 de mayo

La empresa eliminará las conversaciones protegidas con cifrado en Instagram. Usuarios deben descargar fotos, videos y mensajes antes del 8 de mayo

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Por Europa Press
Instagram eliminará los mensajes cifrados con E2EE el 8 de mayo. Meta pidió descargar archivos y chats antes de esa fecha para evitar perderlos.
Instagram eliminará los mensajes cifrados con E2EE el 8 de mayo. Meta pidió descargar archivos y chats antes de esa fecha para evitar perderlos. (Canva Stock/Karola G de Pexels / Logos and Brands)







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