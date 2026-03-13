Meta AI tendrá su propia pestaña en WhatsApp: esto cambiará para los usuarios

La app de mensajería ensaya un cambio que elimina la pestaña de Comunidades y crea un apartado exclusivo para las funciones de inteligencia artificial.

WhatsApp trabaja en un rediseño de su interfaz que busca reorganizar varias funciones dentro de la aplicación. El cambio más relevante consiste en centralizar las herramientas de inteligencia artificial de Meta AI en una pestaña exclusiva dentro de la barra de navegación.

La modificación aparece en una prueba dentro de la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.10.5, según información detectada por el portal especializado WABetaInfo.

En la actualidad, la barra inferior de la aplicación incluye cuatro secciones: Chats, Novedades, Comunidades y Llamadas. Con la actualización en desarrollo, la pestaña de Comunidades desaparecería para dar paso a un espacio dedicado a Meta AI y sus funciones de inteligencia artificial.

Esta nueva sección funcionará como un centro de herramientas del asistente dentro del servicio de mensajería.

Desde esa pestaña, los usuarios podrán crear imágenes con inteligencia artificial, animarlas o solicitar ayuda para distintas tareas. También podrán hacer preguntas para obtener información y realizar llamadas de voz directamente con el asistente.

El nuevo apartado incluirá además opciones de gestión de Meta AI, lo que permitirá administrar las funciones relacionadas con el asistente desde un mismo lugar.

El rediseño también implicará otro cambio visible dentro de la aplicación. La ventana flotante que actualmente permite iniciar una conversación con Meta AI desde la pestaña de Chats dejará de aparecer cuando la nueva sección esté disponible.

Por ahora, WhatsApp mantiene esta función en fase de prueba con un grupo limitado de usuarios dentro de su programa beta. La compañía no anunció una fecha oficial para el lanzamiento general del rediseño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.