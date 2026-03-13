Tecnología

Meta AI tendrá su propia pestaña en WhatsApp: esto cambiará para los usuarios

Una actualización en prueba reorganiza la barra inferior de WhatsApp y concentra las herramientas de Meta AI en un espacio propio dentro de la app

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Por Europa Press
La app de mensajería ensaya un cambio que elimina la pestaña de Comunidades y crea un apartado exclusivo para las funciones de inteligencia artificial.
La app de mensajería ensaya un cambio que elimina la pestaña de Comunidades y crea un apartado exclusivo para las funciones de inteligencia artificial. (META/Jakub Zerdzicki de Pexels / Canva Stock)







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