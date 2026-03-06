Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué algunos usuarios prefieren ocultarlo

Meta AI en WhatsApp no puede eliminarse, pero los usuarios pueden ocultar su chat para reducir su presencia en la aplicación.

Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp, funciona como asistente virtual dentro de la aplicación para responder preguntas o generar imágenes.

Sin embargo, usuarios han mostrado interés en reducir su presencia dentro de la plataforma, principalmente por preocupaciones relacionadas con la privacidad, por falta de utilidad o por preferir una versión más simple de la aplicación.

En países de América Latina no es posible desinstalar Meta AI por completo. No obstante, los usuarios pueden ocultar el chat del asistente para eliminar el acceso directo desde la lista de conversaciones.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir el chat con Meta AI.

Tocar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirmar la eliminación.

Al realizar este procedimiento, el acceso directo al asistente deja de aparecer en la interfaz principal de WhatsApp. La herramienta permanece activa en segundo plano, pero el usuario puede mantener una lista de chats sin esa conversación visible.

Quienes deseen utilizar nuevamente el asistente pueden buscarlo en la barra de búsqueda o en la lista de contactos dentro de la aplicación.

Motivos por los que algunos usuarios deciden ocultarlo

Uno de los factores mencionados por usuarios es la preocupación por la privacidad. Aunque Meta afirma que el asistente respeta la confidencialidad, parte de su funcionamiento incluye el análisis de patrones de conversación.

También hay personas que consideran innecesaria la función porque no la utilizan con frecuencia y prefieren que no aparezca en la lista de chats.

Otro aspecto señalado es la posibilidad de que la inteligencia artificial entregue respuestas incorrectas o inventadas. Esta situación puede resultar relevante cuando se consultan temas sensibles, como información médica o legal.

Debate sobre riesgos y uso de la inteligencia artificial

Una artículo del The Wall Street Journal identificó que Meta AI y otros modelos de inteligencia artificial podrían mantener conversaciones explícitas con menores de edad. Meta indicó que aplicó medidas adicionales tras el señalamiento.

Además, algunos usuarios han expresado preocupación por el consumo de recursos del dispositivo. Aunque Meta AI funciona en la nube, su uso puede implicar procesamiento constante que podría afectar el rendimiento, la batería o la memoria, especialmente en teléfonos más antiguos.

Qué dice Meta sobre la privacidad de Meta AI

Meta explicó que las conversaciones con el asistente son confidenciales porque los mensajes se encuentran cifrados.

Según la compañía, las interacciones no se almacenan como historial permanente ni se comparten con terceros. También indicó que el asistente no tiene acceso a otros chats del usuario ni puede activar el micrófono del dispositivo.

Cada consulta se procesa como una interacción independiente entre el usuario y la inteligencia artificial.

Interacciones con Meta AI y publicidad

Meta informó que las interacciones con su asistente de inteligencia artificial pueden utilizarse como señales para el sistema de recomendación de anuncios en otras plataformas de la empresa, como Facebook o Instagram.

Esto significa que una conversación con Meta AI sobre temas como viajes o productos podría influir en el tipo de publicidad que aparece posteriormente en esas redes sociales.

En el caso de WhatsApp, la compañía indicó que estas señales solo se utilizarán si el usuario conecta su cuenta con otras plataformas del ecosistema de Meta.

La empresa agregó que quienes no interactúan con Meta AI no serán incluidos en ese sistema de recomendaciones basado en conversaciones con el asistente.