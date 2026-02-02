Cinco funciones ocultas de WhatsApp que le ahorran tiempo todos los días

Cinco funciones integradas de WhatsApp ayudan a organizar chats, responder más rápido y gestionar mensajes importantes con mayor eficiencia.

WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. Su uso diario suele ser automático. Abrir la app, responder mensajes y cerrar la conversación. En ese proceso, varias funciones integradas pasan inadvertidas pese a que ayudan a ahorrar tiempo de forma constante.

Estas herramientas no son trucos externos ni requieren descargas adicionales. Forman parte de la aplicación y permiten una gestión más eficiente de los chats. A continuación, cinco funciones ocultas de WhatsApp que optimizan el uso cotidiano.

1. Mensajes fijados

WhatsApp permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la lista de chats. Esta opción facilita el acceso rápido a contactos o grupos prioritarios.

La función reduce el desplazamiento en pantalla y evita distracciones. Para activarla, se debe mantener presionado el chat y seleccionar el ícono de pin.

2. Responder mensajes sin abrir el chat

La app permite responder desde la notificación, sin necesidad de ingresar a la conversación. Esta opción resulta útil para respuestas breves que no requieren contexto adicional.

Funciona en dispositivos Android y iOS. Es necesario contar con las notificaciones completas activadas en el sistema.

3. Búsqueda por fecha

Además de buscar por palabras clave, WhatsApp ofrece la opción de filtrar mensajes por fecha. Esta función resulta práctica en conversaciones extensas.

Para usarla, se debe ingresar al chat, tocar el nombre del contacto o grupo y seleccionar “Buscar”. Luego, se elige el ícono de calendario.

4. Mensajes destacados

Los usuarios pueden marcar mensajes con una estrella y acceder a ellos desde un solo espacio. Esta función permite guardar información relevante.

Se utiliza para conservar direcciones, fechas o datos importantes que no deben perderse dentro del chat.

5. Transcripción de audios

WhatsApp incorporó la transcripción de mensajes de voz a texto. Esta herramienta resulta útil cuando no es posible escuchar audios.

Para activarla, se debe ir a Ajustes, luego a Chats y seleccionar “Transcripción de mensajes de voz”.

Estas funciones no suelen promocionarse dentro de la app. Sin embargo, están diseñadas para optimizar el tiempo de uso. En una plataforma de consulta diaria, cada atajo marca diferencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.