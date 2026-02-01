Estos celulares ya no podrán usar WhatsApp en febrero del 2026

Esta fotografía ilustrativa tomada el 22 de diciembre de 2023 muestra el logotipo del software de mensajería instantánea estadounidense Whatsapp en la pantalla de un teléfono inteligente, en Fráncfort del Meno, al oeste de Alemania.

WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares a partir del 1 de febrero del 2026. La medida responde a los cambios constantes en la aplicación que exigen sistemas operativos más actualizados para garantizar seguridad y buen funcionamiento.

La plataforma de mensajería instantánea incorporó nuevas funciones durante los últimos meses. Estas herramientas requieren características técnicas que algunos dispositivos antiguos ya no ofrecen. Por esa razón, ciertos modelos perderán el acceso al servicio.

Según la información publicada en el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación es compatible con Android OS 5.0 o versiones posteriores y con iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones siguientes. Los equipos que no cumplan con estos requisitos quedarán fuera del soporte oficial.

La compañía explicó que cada año analiza cuáles dispositivos y versiones de software resultan más antiguos y tienen menor cantidad de usuarios. También indicó que muchos de estos teléfonos ya no reciben actualizaciones de seguridad o no cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar la aplicación.

Este proceso provoca que, de forma periódica, algunos celulares dejen de ser compatibles con WhatsApp. En febrero del 2026, la lista incluye varios modelos de marcas reconocidas.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero del 2026

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony

Sony Xperia M

LG

LG Optimus L7 II

Huawei

Huawei Ascend G510

HTC

HTC Desire 500

Motorola

Motorola Moto E (1.ª generación)

Los usuarios que tengan alguno de estos dispositivos no podrán seguir utilizando la aplicación si no instalan un sistema operativo compatible con Android 5.0 o iOS 15.1, según corresponda. Cuando la actualización no resulte posible, la alternativa consiste en cambiar el celular por un modelo más reciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.