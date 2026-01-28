Tecnología

WhatsApp alista suscripción sin anuncios ante llegada de publicidad en estados y canales

La plataforma de Meta prueba un plan de pago opcional que permitiría usar WhatsApp sin publicidad en estados y canales, según hallazgos en versiones beta

Por Europa Press
WhatsApp trabaja en una suscripción sin anuncios para Europa y Reino Unido, con precios aún variables y activación futura, según análisis de su versión beta.
