WhatsApp alista suscripción sin anuncios ante llegada de publicidad en estados y canales

WhatsApp trabaja en una suscripción sin anuncios para Europa y Reino Unido, con precios aún variables y activación futura, según análisis de su versión beta.

WhatsApp avanza en el desarrollo de una suscripción sin publicidad que permitiría usar la aplicación sin anuncios en Estados y Canales, en un contexto marcado por la futura llegada de publicidad a estos espacios en Europa.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, comunicó en junio del año anterior que incorporaría anuncios en los estados y canales. El objetivo consiste en facilitar la interacción entre usuarios y empresas sobre productos y servicios. En ese momento, la compañía indicó a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que la publicidad no se activaría en Europa antes de 2026, con el fin de atender inquietudes relacionadas con la protección de datos.

Ahora, WhatsApp trabaja en una alternativa de pago que permitiría mantener una experiencia sin anuncios. La información surgió tras el análisis de la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android, revisada por Android Authority y el sitio especializado WaBetaInfo, que detectaron referencias a esta modalidad en el código de la aplicación.

Según WaBetaInfo, la suscripción estaría disponible solo en Europa y Reino Unido, como parte del cumplimiento de las normativas vigentes en esas regiones. La opción sería completamente voluntaria.

La gestión del plan se realizaría desde la pestaña Actualizaciones. Una vez activada la suscripción, WhatsApp mostraría una notificación en la que se explica que la cancelación se tramita desde la tienda de aplicaciones Play Store. El cambio en los estados y canales podría tardar hasta 15 minutos en reflejarse.

En relación con el costo, WaBetaInfo indicó que el precio de referencia parte de 4 euros mensuales. No obstante, Android Authority identificó fragmentos de código que sugieren un precio inicial de $1 al mes, equivalente a 0,84 euros al tipo de cambio. El mensaje señala que el monto puede variar si el usuario elimina su cuenta de WhatsApp del Centro de cuentas de Meta.

Otro aviso detectado por el mismo medio detalla que, al modificar la configuración de edad, la suscripción dejaría de ser necesaria para acceder a estados y canales sin anuncios.

Por ahora, no se observó la implementación de anuncios en los estados y canales. Tampoco existe confirmación oficial sobre el precio final ni sobre el funcionamiento definitivo de esta suscripción. La compañía prevé habilitar esta opción en una etapa posterior.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.